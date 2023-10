La passerelle ixelloise ridiculisée dès son inauguration a été rebaptisée : la mention "cycliste" finalement retirée par Beliris

Goulotte étroite, manque d’espace entre la rampe et la balustrade… directement, des commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux dénonçant un “bike-washing” et l’impossibilité d’emprunter correctement à vélo cette infrastructure à 1,6 million d’euro, pourtant qualifiée de “liaison cycliste et piétonne”.

Cerise sur le gâteau : l’infrastructure officiellement “inaugurée” le samedi 7 octobre a été directement fermée pour travaux complémentaires et est désormais inaccessible.

”Éviter tout malentendu”

Dix jours après la tempête médiatique ixelloise, on apprend que le pont a officiellement changé de nom. Sur une pancarte accolée à la passerelle et sur le site de l’institution fédérale, il est désormais question de “liaison piétonne Sceptre-Gray”. Finie dès lors la mention “cycliste”.

Contacté, l’organisme assure vouloir “éviter tout malentendu” avec cette nouvelle dénomination : “On pourra emprunter la passerelle à vélo, mais ce n’est pas sa vocation principale”.

Toujours sur l’affichette, Beliris fait état d’un délai de “quelques mois” avant l’ouverture définitive. L’inauguration de début octobre prend désormais l’appellation de visite…

Dans l’opposition, le conseiller Geoffroy Kensier (Les Engagés) pointe, outre Beliris, la responsabilité de la commune d’Ixelles, qui a participé et collaboré au projet. “Le collège [échevinal], qui se dit si attentif aux personnes en situation de handicap et aux cyclistes, semble ne pas avoir été vigilant pour ce chantier à 1,6 million d’euros. Cela pose de nombreuses questions.” Une interpellation aura lieu au prochain conseil de ce jeudi.