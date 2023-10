"Tout le monde s’est jeté à terre" : grosse frayeur à Schaerbeek la nuit de l’attentat dans un tram de retour du stade

À lire aussi

"À un moment, vers l’arrêt Demolder, on a entendu un bruit." Une vitre est brisée et une dame hurle : "couchez-vous". "Tout le monde s’est jeté à terre. L’ambiance était très tendue. Ma première réflexion : le tueur est là et a ouvert le feu sur nous", se souvient le témoin. Les secondes passent. "Après 15, 20 secondes, des gens se relèvent et demandent au chauffeur de repartir directement."

Peur de temps après, le conducteur fait finalement une annonce : une pierre a été lancée sur le tram. Une explication que nous confirme la Stib au lendemain des faits. "Une incident malheureux, mais aucun lien avec l’attentat." Aucune personne n’a encore été interpellée à ce propos.

Le témoin à bord du tram caillassé ne le cache pas : sans l’attentat et le confinement dans le stade, cet incident n’aurait jamais provoqué un tel émoi chez les passagers. "Les gens ont eu très peur. Personnellement, j’ai eu du mal à dormir après."