Tram Tour & Taxis et rue Picard : "le stationnement actuel en épi pose des questions de sécurité", défend la ministre Van den Brandt

Nombreuses sont en effet les étapes à encore franchir avant de poser les rails. Sans parler de contestations locales. Rue Picard à Molenbeek notamment, où une fronde de certains riverains se dessine contre le projet de réaménagement de l'axe et la suppression d’emplacements de stationnement.

"Déposer un nouveau permis préservant le stationnement perpendiculaire est difficile"

Actuellement, le stationnement rue Picard est "en épi", à savoir perpendiculaire à la voirie. Une configuration appelée à disparaître avec le tram. "Le stationnement actuel en épi pose des questions de sécurité pour les manœuvres des automobilistes, notamment à l’égard des cyclistes qui descendent. Par ailleurs, quand elles sont parquées, les voitures débordent sur les trottoirs, en réduisant la largeur de ceux-ci, déjà trop étroits. Urbanistiquement, déposer un nouveau permis préservant le stationnement perpendiculaire est difficile", a défendu Elke Van den Brandt (Groen) ce mardi, en réponse à une interpellation du député Jamal Ikazban (PS).

En compensation pour les riverains, des contacts ont été pris avec les propriétaires de parkings souterrains mais sans garantie à cette heure. Rue Vanderstichelen, le parking sera également, estime la ministre Groen, impossible à conserver, compte tenu de la largeur de l’artère et de la place prise par le tram et le trottoir.

Une nouvelle réunion en novembre

En outre, la ministre assure qu’"une étude approfondie de l’impact des vibrations sera menée" et défend que, rue Picard, "un processus conséquent de concertation a été mis en place et se poursuit d’ailleurs encore." Une réunion particulièrement houleuse s’était déroulée en juin dernier. "Au mois de novembre", de nouveaux plans seront présentés aux riverains et commerçants.

"L’objectif est d’opter pour un scénario fin 2023", note la ministre, qui dit espérer introduire la demande de permis pour 2024, sous cette législature. Rappelons que la ligne Tour & Taxis est appelée à ensuite être prolongée jusqu’à la gare Centrale via le boulevard Saint-Lazare et Pachéco. Une extension vers l’intérieur du Pentagone qui ne sera pas concrétisée avant 2032.