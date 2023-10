"Une catastrophe", "des jours où je fais 30€"… : rue Léon Theodor, des commerçants jettois perdent espoir face à l’interminable chantier (PHOTOS)

Depuis plus d'un an, le vaste chantier de renouvellement des rails bat son plein dans cette artère commerçante. Un chantier qui éventre, tronçon après tronçon, la rue et qui s’étend jusqu’en 2024. Fin octobre de l'an dernier, la rédaction avait pris le pouls des commerçants. Un an plus tard, le ton irrité n’a visiblement pas changé. “C’est la catastrophe”, soupire Ercan Guclu, accoudé sur la barrière bleue et jaune. Sa friterie, ouverte en 1995, est une référence dans le quartier. Mais malgré la réputation, le gérant fait grise mine. “On a perdu beaucoup de passage avec la disparition du tram.”

Ercan Guclu, gérant de la Frite Dorée à Jette. ©D.R.

”Regardez de vous-même”, lance Ilir, un de ses voisins. Le bar L.Théodor est vide. “Quand j’ai ouvert, en 2021, c’était plein de monde un matin comme ceci. Tout fonctionnait bien. Puis il y a eu ce chantier”, soupire le tenancier. “Il y a des jours où je fais 30€ de consommation. Une bonne journée désormais, c’est maximum 80€. Heureusement qu’il y a les jeux pour faire tenir.” Une chose est sûre : “si j’avais su que le chantier allait être comme ça, je ne me serais pas installé ici.”

Ilir, gérant du bar L. Théodor ©D.R.

Des primes vues comme insuffisantes

En face, le coiffeur Aabbass a aussi le moral dans les chaussettes. “C’est très difficile”, confie-t-il. Les primes ? Insuffisantes à ses yeux. “On a reçu 2.000€ une fois. C’est déjà ça. Mais que faire avec ça face à un chantier de cette ampleur?”

Aabbass, coiffeur de la rue Léon Theodor ©D.R.

Dans l’artère, certains se veulent un poil plus optimistes. “Franchement, pour nous, ça va”, glisse discrètement un commerçant au milieu des travaux, mais qui préfère rester anonyme par forme de "solidarité" avec ses voisins. “Notre clientèle est très fidèle et continue à venir malgré tout.”

Au début de la rue, au coin de la place Cardinal Mercier, le bar Schievelavabo affiche lui complet tous les soirs. “On est moins impactés vu l’endroit, c’est sûr, et on pense à ceux qui subissent davantage”, raconte le gérant Nicolas Henrotin. Un aspect du chantier irrite toutefois le jeune tenancier. “Ils ont remis du goudron pour le Marché Annuel... puis ils l'enlèvent directement. Côté environnement, c’est limite.” Des asphaltages provisoires toutefois défendus par les autorités, qui pointent les avantages sur la circulation et le désenclavement du quartier.

Pas de retard, justifie la Stib

Mais dans toutes les bouches, la critique principale concerne la durée des travaux. Les premiers ouvriers sont arrivés début 2022 et le chantier ne sera pas fini avant l’an prochain, à savoir 2024. “On espère voir le tram recirculer pour l’été”, commente la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés). Si ce projet, piloté par la Région et pas la commune, est long, aucun retard n’est toutefois à déplorer, rappellent la mandataire et la Stib.

Les raisons de la longueur s’expliquent, selon la société de transport, par la multiplicité des interventions à réaliser : gaz, électricité, rails de tram et ensuite réaménagement de façade à façade de l’artère. “On comprend que c’est compliqué. On ne fait pas ça de gaîté de cœur, mais il fallait absolument rénover les rails et la rue. Demain, on aura une rue rénovée avec des milliers de passants. Cette rue pourra revivre”, espère Vandevivere.

Mais justement, outre le chantier en tant que tel, la future configuration de la rue fait grincer les dents des commerçants rencontrés. Un point essentiellement : la drastique réduction des emplacements de stationnement. “Pour les livraisons, ça sera vraiment la galère”, nous glisse un cafetier.