Ce mercredi, le service de partage de véhicule Cambio a fêté son 50.000e utilisateur. Parmi ces adeptes, 21.007 sont bruxellois ! La société a en effet le vent en poupe dans la métropole, et enregistre ce mois d’août son plus grand taux de croissance.

Au total, plus de 206 stations sont réparties dans la capitale, et reconnaissables grâce à leurs bornes orangées. Le parc automobile compte à Bruxelles 620 voitures, qui circulent 40% du temps (à savoir 10h par jour).

Deux trajets par mois

En moyenne, l’utilisateur bruxellois de Cambio fait deux trajets par mois avec le véhicule. Le parcours médian est de plus de 40 kilomètres, et la location dure généralement plus de quatre heures. Seule une infime partie des locations concerne des trajets de moins de cinq kilomètres.

"Les voitures partagées sont l’avenir de la voiture en ville. D’une part, elles permettent aux familles d’avoir accès à une voiture, pour les trajets dont les alternatives sont encore compliquées, sans devoir en supporter l’ensemble des coûts. D’autre part, la voiture partagée permet de libérer une place immense dans l’espace public pour les Bruxellois", se réjouit la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), qui rappelle que "les voitures sont garées en moyenne 97,5% du temps".

Remplace 15 voitures

Selon le directeur de la société, Frédéric Van Malleghem, une voiture Cambio remplace 15 voitures individuelles. Huit utilisateurs sur dix ne possèdent d’ailleurs pas de véhicule et utilisent d’autres transports en commun. "C’est une mobilité vue comme un service plutôt que comme une propriété et c'est le modèle de demain si l'on veut diminuer le nombre de voitures et de files sur les routes, réduire la pollution et respecter nos engagements climatiques, et rendre nos centres-villes plus respirables", commente le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo).