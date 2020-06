Bruxelles Mobilité constate un trafic moindre sur les Ring O, dans les tunnels, à la Stib également. Mais aussi et surtout des heures de pointe moins denses et étalées dans le temps. L'effet du télétravail et le fruit d'une réflexion dans le chef des employés. Une attitude que compte exploiter le gouvernement bruxellois.

Les navetteurs l'ont peut-être observé : les embouteillages aux entrées de la capitale et sur le Ring ont très largement diminué. La semaine dernière - du 8 au 15 juin donc -, alors qu'entrait en vigueur la phase 3 du déconfinement, le trafic dans les tunnels bruxellois était inférieur de 21% par rapport à la même période l'an passé. Pour la ministre en charge de la Mobilité Elke van Den Brandt, c'est l'occasion rêvée pour mettre le paquet sur le télétravail. Le gouvernement bruxellois planche sur un cadre précis destiné à rendre sa pratique positive.