La mise en place du Centre de Traitement Régional a permis d'accélérer la verbalisation des excès de vitesse. Trois nouveaux radars-tronçons vont voir le jour cette année.

Depuis avril 2019, le Centre de Traitement Régional (CTR) a été mis en place afin de traiter essentiellement des infractions liées à la vitesse. Depuis 2014, on tourne autour 220.000 constats d’infractions à la vitesse sur la Région bruxelloise par année mais depuis 2019, on enregistre une augmentation jusqu’à 300.000 infractions suite, notamment, à l’introduction du CRT.

"Nous avons une nonantaine de radars fixes et trois radars-tronçon qui sont déployés sur la Région", a expliqué Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, en réponse à une question de la députée Bianca Debaets (CD&V). "Bruxelles Mobilité met sept lidars à disposition des zones de police et ces dernières contrôlent de manière plus ponctuelle potentiellement toutes les autres voiries. Certaines voiries n’ont pas fait l’objet de contrôles répétés."