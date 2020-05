La capitale comptait environ 250 points de recharge accessibles au public l'été dernier, ce qui comprend les bornes en voirie et celles accessibles au public sur terrain privé.

D'ici la fin de l'année, 300 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques seront installées le long de l'avenue Louise, à Bruxelles, a annoncé jeudi l'organisation patronale bruxelloise Beci. Le projet, baptisé "Electric Avenue", a remporté le premier prix du jury dans le cadre du "303030 City Climate Challenge", un projet visant à contribuer à l'objectif d'une réduction des émissions de CO2 de la Région bruxelloise de 30% d'ici 2030. Le projet sera réalisé par BePark en collaboration avec Sibelga, Engie et Febiac.

"Electric Avenue est un projet concret, collaboratif qui apporte des solutions durables dans un délai rapproché. D'ici la fin de l'année, il aura amélioré la mobilité électrique à Bruxelles, en contribuant à la réduction du CO2 et des nuisances sonores", souligne Marc Decorte, président de Beci et du jury du City Climate Challenge.

Les 300 bornes seront installées sur 300 places de parking privés et hors voirie. L'avenue Louise a été choisie car il s'agit "d'un quartier mixte (riverains/entreprises), avec une densité et une accessibilité fortes" et dont le potentiel d'usage est élevé: "par les entreprises durant les heures de bureau et par les riverains le reste du temps."

