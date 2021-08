On le sait, les parkings vélo du centre-ville peinent à se remplir. Afin de motiver les Bruxellois et les navetteurs à utiliser leurs vélos au lieu de leurs voitures, Brussels.parking offre une promo sur l'abonnement annuel, dans ces deux parkings. Au lieu de 30 euros pour l'année, tout nouvel abonné ne paiera que 15 euros via le code promo CYCLO50. Cette réduction est également valable pour Park & Ride Ceria, section vélos uniquement. La promo est valable jusqu'à la fin de l'année.

Parking.brussels rappelle que les abonnés Cycloparking qui disposent d’une place dans un box vélo ou un local près de chez eux ont toujours accès aux grands parkings du centre. Les places sont disponibles 24/7 à l’aide de la carte Mobib. Il est donc nécessaire pour les abonnés d’encoder leur carte Mobib dans leur compte cycloparking pour bénéficier de cette possibilité.

Les grands parkings du centre sont situés dans les stations de métro : 610 places de stationnement protégées pour vélos et 18 places pour vélos cargo sont disponibles dans la station Bourse. Le parking De Brouckère offre 304 places. Actuellement 512 cyclistes se sont abonnés.