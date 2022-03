Alors que la date de fin de l’enquête publique du tronçon nord du métro 3 se rapproche, une contestation monte pour demander sa prolongation. Ce jeudi, à 17h, une action aura lieu devant la maison communale de Schaerbeek. Un lieu qui accueillera une future station de cette ligne, qui pour rappel reliera la gare du nord à Bordet en passant par Schaerbeek.

La manifestation est organisée par des citoyens schaerbeekois et everois, à savoir des entités traversées par le futur métro. Les protagonistes demandent la prolongation de l’enquête publique jusqu’en septembre.

© D.R.

"Ils contestent le caractère antidémocratique de cette procédure. Comment un habitant peut-il réagir dans un délai d’un mois à l’enquête publique du métro Nord qui comporte une étude d'incidence de 6.267 pages et de 300 plans ?", indique le communiqué. "Voulant symboliser la lourdeur et le gigantisme du projet, des habitants viendront sur la place Colignon avec une brouette contenant les 7000 pages et les accrocheront sur des cordes à linge."

Le collectif déplore un débat "quasiment inexistant et pourtant réclamé" sur le projet.