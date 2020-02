Tous les jours, en heure de pointe, la chanson est la même lorsqu’on passe par le goulet Louise : un concert incessant de klaxons et de personnes irritées par les embouteillages. La cohabitation entre les automobilistes, piétons, chalands, cyclistes et transports publics y est chaotique et cette situation irrite au plus haut point Marc Loewenstein (Défi), député bruxellois, qui a interpellé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) au parlement bruxellois ce mardi matin.

La place Louise est à l’intersection des tunnels de la Petite ceinture et de ceux de l’avenue Louise. Si les automobilistes venant du nord de Bruxelles, de la Basilique, peuvent emprunter la boucle du tunnel Louise pour rejoindre l’avenue Louise, ceux venant de la Gare du Midi doivent quant à eux sortir du tunnel Porte de Hal, entrer dans le rond-point Louise et emprunter le goulet pour rejoindre le tunnel au niveau de la rue de la Bonté. Quant à ceux qui viennent de l’avenue Louise pour se diriger vers la Gare du Midi, ils doivent sortir à la place Poelaert, faire le tour du rond-point et bifurquer ensuite à droite pour rejoindre le tunnel Porte de Hal, alors que ceux qui se dirigent vers la Porte de Namur peuvent emprunter la bretelle existante.

"Au vu de la situation, créer une connexion souterraine entre la Porte de Hal et l’avenue Louise en direction du Bois de la Cambre doit être sérieusement étudié", propose Marc Loewenstein. "Cette proposition ne vise pas à créer un aspirateur à voitures mais à réaliser un projet global avec un réel impact positif en surface, à concevoir en étroite concertation avec les riverains et commerçants. Lorsque l’on voit certains aménagements réalisés et leur coût, construire à tout le moins cette bretelle me semble justifié et opportun."

Dans sa réponse, la ministre a assuré que ce nouveau tunnel permettrait de réduire le trafic en surface de 30 % et laisserait plus de places aux transports publics, aux cyclistes et aux piétons. Au niveau financier, la construction des bretelles dans les deux sens coûterait environ 70 millions d’euros. Selon Marc Loewenstein, "si l’on ne creuse que le tunnel vers le Bois, le coût oscillerait selon les chiffres communiqués par la ministre entre 20,9 et 28,6 millions d’euros. Cela reste beaucoup d’argent mais le gain collectif doit être mis dans la balance. La suppression ou la création d’ouvrages d’art doivent pouvoir être discutées sans tabous. Les recommandations de la commission spéciale sur les tunnels ne disent pas autre chose. Si c’est techniquement possible, que cela réduit le flux de voitures en surface et que les commerçants, les piétons et cyclistes y sont gagnants, avançons."

Mais pour l’heure, cette solution n’est pas encore sur la table du gouvernement. "Compte tenu des montants nécessaires, des inconnues subsistant à l’achèvement de l’étude de faisabilité technique réalisée par Bruxelles Mobilité et des actuelles ressources de l’administration pour réaliser les programmes actuellement prévus dans le plan pluriannuel tunnels et ponts, la construction des bretelles n’y est à l’heure actuelle pas incluse", conclut Elke Van den Brandt.