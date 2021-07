David Weytsman (MR) a récemment interpellé le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) quant aux "mesures prises contre la consommation de drogues dans la station de métro Botanique". Dans la réponse, on apprend que le nombre de plaintes relatives à la drogue à la station Botanique augmente : la Stib n’a en effet enregistré aucune plainte en 2018, une en 2019 et neuf en 2020 (deux par mail et sept réactions à sentiment négatif sur les réseaux sociaux). Le nombre d’incidents dans cette station est également à la hausse : 10 en 2018, 19 en 2019… contre 51 en 2020.

De son côté, la Banque de données nationale générale (rapport des procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative) ne mentionne qu’une intervention par an liée à la drogue dans la zone Botanique, pour les années 2018, 2019 et 2021. Sur l’ensemble du réseau de stations de la Stib, "les agents ont enregistré 829 incidents en lien avec la toxicomanie en station (présence, consommation) en 2020, contre 927 en 2019. En 2018, le chiffre était de 723 incidents".

Dans la station Botanique, les usagers constatent une dégradation de la situation : "J’ai pris le métro à la station Botanique pendant des années… et j’ai vraiment vu la situation se dégrader. On voit très souvent des personnes qui consomment de la drogue et on retrouve des seringues", déplore Adrien, un ancien riverain qui vient de déménager à Woluwe. "Ça me fait penser à la station Anneessens il y a dix ans. Il y avait beaucoup de toxicomanie, mais de grands efforts ont été réalisés. Il faut faire quelque chose."

Sur place, un membre du personnel de la Stib confirme le témoignage d’Adrien : "C’est presque tous les jours, mais surtout en hiver. Des personnes prennent de la drogue, même de la drogue dure." L’employé applaudit pourtant le dispositif déjà mis en place. "La Stib a tout essayé ! Ils ont envoyé du personnel et, heureusement que les associations sont là ! Mais ce n’est visiblement pas assez. Le confinement n’a pas non plus aidé."

Un peu plus loin sur les quais, une navetteuse régulière nous fait part de son sentiment d’abandon. "Je passe ici tous les jours et je vois souvent des personnes qui dorment sur le sol. Concernant la drogue, je ne sais pas. Mais ça m’attriste quand même. Comment peut-on en Belgique laisser des gens dans cette situation ?"

Des maraudes supplémentaires

Interpellé par des citoyens comme Adrien, le député régional David Weytsman (MR) ne cache pas ses inquiétudes quant à la station de métro Botanique. "Cette situation ne peut plus durer. Il faut sécuriser davantage les stations de métro. On demande que la Ville et la Région interviennent." Le mandataire réclame une "meilleure coordination avec la zone de police, plus de maraudes, plus de travail avec les acteurs de terrain" et demande d’aller "plus loin que la sensibilisation". Et quid de la future "salle de consommation à moindre risque" prévue pour la fin de l’année ? "Ça ne va pas tout résoudre."

Du côté de la Stib, on rappelle que "la problématique des assuétudes dépasse les compétences du transport public". "On prend au sérieux le sentiment d’insécurité. On veut que le réseau soit le plus convivial possible. On travaille avec les associations spécialisées, on collabore avec des plateformes, on forme nos agents… On travaille plus dans la prévention que la répression", commente la porte-parole.

On apprend également que des maraudes supplémentaires sont désormais organisées par l’ASBL Dune (spécialisée dans les problématiques liées aux personnes sous assuétudes) dans le cadre d’un appel à projets de la Stib spécifiquement ciblé sur la zone du Botanique.