La société estonienne exploite dès ce jeudi une flotte de près d’un millier de vélos électriques verts… avec un prix plus bas que les trottinettes.

Nouvelle concurrence sur le marché de la micromobilité bruxelloise… et en particulier du vélo. Alors que Billy Bike met la clé sous le paillasson et que Dott a lancé ses vélos électriques en novembre dernier, c’est au tour de l’opérateur Bolt d’exploiter une flotte de bicyclettes en "free-floating".

© Bolt

La société estonienne, qui met déjà en location à Bruxelles des trottinettes et développe depuis peu un service de taxi, déploie ce jeudi 900 vélos électriques dans la capitale. Ces vélos sont déjà exploités dans différentes villes européennes.

Pouvant atteindre 25 km/h avec une autonomie de 90km, ces vélos sont empruntables via l’application… et à un prix inférieur aux trottinettes. Sans frais de déverrouillage, le coût par minute pour une trottinette est de 0,22€/minute, et celui pour un vélo de 0,15€ par minute.

"L'e-bike est également fabriqué à partir d'aluminium 100% recyclable. L'intégration d'une batterie interchangeable dans la conception de l'e-bike permet de réduire le nombre d'opérations nécessaires au chargement de la batterie", assure la société.

Au total, la société, née à Tallin en 2013 et active depuis un an en Belgique, prévoit d’investir plus de 150 millions dans la micromobilité. "Bolt prévoit de déployer 16 000 vélos électriques à travers l'Europe en 2022, afin de diversifier son offre de micromobilité dans les villes", indique le communiqué.