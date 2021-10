Nombreux sont ceux qui pestent contre le prix du stationnement à Bruxelles. Mais mieux vaut alors ne pas déménager dans une autre métropole européenne, où les tarifs sont nettement supérieurs. La société régionale parking.brussels a présenté récemment une étude qui compare le tarif de stationnement de la capitale belge avec les autres grandes villes.

En moyenne, le prix de la première heure de stationnement "sur voirie" dans l’hypercentre est de 1€ à Burxelles… contre 7,5€ à Amstedam, 5€ à Copenhague et 4,5€ à Stockholm. "L’effet est que moins de gens utilisent leur voiture pour circuler dans Amsterdam", nous explique le porte-parole de parking.brussels, Pierre Vassart, qui rappelle que "les choix politiques en matière de stationnement reviennent aux communes" et que cette étude ne fournit que des "pistes de réflexion". De même, à Bruxelles, la fameuse "carte riverain" coûte en moyenne 15€… contre 297€ à Amsterdam et 491€ à Paris.

De quoi donc inciter les dirigeants bruxellois à hausser les tarifs ? Face à ces comparaisons, le bourgmestre d’Auderghem, Didier Gosuin (Défi), appelle à la prudence : "Amsterdam est une ville pensée rationnellement en termes de transports publics. Certaines régions de Bruxelles n’ont presque aucun maillage de transport en commun. C’est dans ma commune le cas du centre Adeps, la forêt de Soignes… Augmenter le prix est la solution de la facilité. Mais on risque de prendre les gens en otage".