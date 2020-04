Les contrôles techniques se feront ainsi uniquement sur rendez-vous. Les call-center seront ouverts dès demain/mercredi 29 avril afin de fixer les rendez-vous.

Les centres de contrôle technique bruxellois de Schaerbeek, Anderlecht, Haren et Forest reprendront partiellement le travail lundi 4 mai, tout en observant des mesures de sécurité et d'hygiène strictes, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, annoncent-ils mardi soir. Les contrôles techniques se feront ainsi uniquement sur rendez-vous. Les call-center seront ouverts dès demain/mercredi 29 avril afin de fixer les rendez-vous.

En ce qui concerne les voitures et les utilitaires légers, les contrôles seront, dans un premier temps, limités aux revisites des cartes rouges et aux contrôles occasion. Les contrôles périodiques et les revisites des cartes vertes avec une validité de 3 mois seront repris ultérieurement quand les centres rouvriront complètement.

Pour toutes les autres catégories de véhicules, tous les types de contrôles seront effectués. Pour les certificats de visite dont la validité est échue depuis le 1er mars, celle-ci est prolongée de 6 mois.

Concrètement, les véhicules seront pris en charge par les inspecteurs au début de la ligne d'inspection. Le client sera invité à se rendre à la sortie du centre et d'y attendre qu'on lui remette son véhicule. En outre, il est demandé que le conducteur se présente seul.

Les clients qui présentent des symptômes de maladie ne sont évidemment pas autorisés à venir. Les paiements par carte obligatoires seront d'application.