Avec l’arrivée des vélos-cargos et des vélos électriques, le "budget vélo" a considérablement augmenté cette dernière décennie. "Des gens commencent à acheter des vélos coûteux, avec des prix qui vont au-delà des 1.000€. Ils cherchent alors à se faire assurer", nous indique la porte-parole de l’ASBL Pro Vélo.

L’association s’est penchée en avril dernier sur les assurances pour vélos et a comparé huit formules belges différentes chez Ethias, Aedes, Qover, AG, Allianz, Axa, Callant et AXA. "On a essayé de prendre les assurances les plus connues, mais il en existe encore d’autres".

En fonction de la valeur du vélo, la prime d’assurance peut aller de 31,90€ à 226,68€. Certaines compagnies effectuent une indemnisation financière, d’autres en nature, certains demandent une franchise, d’autres pas…

Et les Bruxellois sont parfois désavantagés. "Il y a plus de vols dans les grandes villes qu’ailleurs. Les agences adaptent parfois leurs conditions", indique Pro Vélo. Che Aedes par exemple, le vol d’un vélo garé dans l’espace public n’est pas couvert pour Bruxelles. Chez Callant, la prime de la formule "Omnium vélo" est même majorée de 30 à 40%. Ainsi, une prime de 60€ (pour un vélo d’une valeur de 700€) sera augmentée pour un Bruxellois et reviendra à 78,5€, ce qui cela dit n'est pas le plus cher du marché.

En fonction des compagnies, de grandes différences sont également observées pour les délais d’attente après les déclarations de vol, la couverture géographique, l’assistance dépannage…

Un tableau récapitulatif des différentes assurances est accessible sur le site de Pro Vélo.

Cependant, même si on est assuré, mieux vaut éviter les mauvaises surprises. Pro Vélo rappelle donc quelques conseils de base : investir dans un bon cadenas, attacher son vélo à un point fixe, éviter les lieux déserts, faire graver son nom ou coller un sticker…