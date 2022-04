"C’est un vieux projet qui aboutit enfin", sourit l’échevin ixellois Yves Rouyet (Écolo), qui espère par cette mesure endiguer le trafic de transit entre le quartier des étangs et Etterbeek. Quand les artères centrales, que sont le boulevard Général Jacques, l’avenue Louise et la chaussée de Wavre, sont au pas, nombre d’automobilistes "bypassent" les files en empruntant la rue Grey. "Le trafic est important, mais la rue Grey est une voirie locale et étroite."

La Région et la commune d’Ixelles ont décidé de mettre le petit tronçon entre les deux ponts en sens unique, ce qui permettra de couper la circulation de passage. "C’est un test", assure l’échevin. La circulation d’Etterbeek à Ixelles n’est pas entravée. Par contre, les automobilistes venant de Flagey et voulant rejoindre la rue de l’Étang se retrouveront bloqués avant le pont de l’avenue de la Couronne et devront emprunter la rue Kerckx.

© J-C.G

Le ministère d’Elke Van den Brandt (Groen) nous indique que le sens unique sera installé cet été. Les bus pourront quant à eux toujours circuler dans les deux sens, tout comme les cyclistes.

Outre cette mise à sens unique, les autorités ixelloises ambitionnent de réaménager la rue Grey et l’espace entre les deux ponts, avec des pistes cyclables et des dispositifs ralentisseurs, "comme des casse-vitesse et des radars". "À terme, notre rêve est de remettre le Maelbeek à ciel ouvert", projette Yves Rouyet.

Craintes des Engagés

Le conseiller d’opposition Geoffroy Kensier (Les Engagés), chef de groupe d’Objectif XL, se dit inquiet quant au report de trafic dans d’autres rues résidentielles. "Nous demandons qu’un comptage des véhicules rue Gray mais également dans les rues avoisinantes ait lieu plusieurs mois avant la phase test et ce afin de pouvoir disposer de données les plus objectives sur la situation avant et après." Le cabinet de la ministre régionale de la Mobilité assure que ces comptages seront effectués.

Le conseiller Les Engagés craint également pour l’accessibilité des deux grands supermarchés rue Grey, à savoir le Lidl et le Colruyt. "La mise à sens unique risque de créer de fameux embarras de circulation."

Etterbeek favorable

La commune d’Etterbeek a été concertée par Ixelles, et se dit favorable à la mise à sens unique du petit tronçon, nous indique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). Ce dernier annonce également vouloir agir sur la petite partie de la rue Gray, déjà à sens unique, entre la rue de l’Étang et la place Jourdan. "On étudie plusieurs scénarios avec l’échevine de la mobilité. On veut la solution qui ménage la voiture et le vélo, et sécurise les cyclistes."