Une nouvelle place publique sera créée à l’endroit du rond-point joignant les rues Guillaume Stocq, Victor Greyson et des Échevins. La commune d'Ixelles vient d'obtenir le permis d'urbanisme. La Région de Bruxelles-Capitale s’est engagée à subventionner ce projet d’aménagement urbain à hauteur de 700.000€. Les travaux devraient démarrer cet automne. La place sera six fois plus grande que le rond-point actuel, jugé dangereux par les riverains et autorités, soit environ 600 m2.

"A deux pas des étangs d’Ixelles, un majestueux pin s’élève au milieu d’un rond-point particulièrement dangereux. Entouré d’une petite pelouse et équipé de bancs, ce petit rond de verdure est, en fait, inaccessible. Aucun passage pour piéton ne permet d’y accéder de façon sécurisée et la circulation automobile est tellement chaotique qu’il est aventureux de s’y rendre. Pourtant, une véritable vie citoyenne s’est développée sur ce carrefour. Un comité de quartier, dénommé l’Ile du lien social, rassemble de nombreux habitants et fédère des projets citoyens", détaille l'échevin des Travaux publics Romain De Reusme (PS).

Le pin majestueux situé sur l'actuel rond-point sera conservé. Tandis que 18 nouveaux arbres seront plantés, de tailles et d’essences différentes. Des zones de plantations basses seront également créées et les fosses d’arbres seront élargies pour recueillir les eaux de pluies. Enfin, les trottoirs seront élargis et des oreilles de trottoirs seront créées pour renforcer la sécurité des traversées piétonnes.

"La réorganisation du carrefour profitera également aux piétons et aux cyclistes qui bénéficieront d’une infrastructure routière plus lisible et d’un aménagement conforme aux principes de limitation des vitesses des véhicules motorisés. Des arceaux vélos seront installés", commente de son côté l'échevin de la Mobilité Yves Rouyet (Ecolo).