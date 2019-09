Du jeudi 19 septembre au dimanche 22 septembre (dimanche sans voiture), la "Rue Introuvable" sera the place to be. Au programme : animations, DJ’set, apéro afterwork, installations artistiques, marché aux fleurs, bar éphémère, pop-up store et événements exclusifs.

Il y a près d’un an, la Stib lançait sa nouvelle application mobile. Aujourd’hui, environ 50 000 personnes utilisent quotidiennement la nouvelle application de la société bruxelloise de transport public. Une application qui vient de connaître une nouvelle mise à jour. Pour inviter les utilisateurs (potentiels) à la (re)découvrir, la Stib les invite à se lancer à la recherche de la Rue Introuvable pendant la Semaine de la Mobilité.

En octobre 2018, la Stib lançait sa nouvelle application mobile : nouveau design, navigation plus claire et plus intuitive, nouvelles fonctionnalités dont la recherche d’itinéraire combinée, grâce à la géolocalisation, avec le temps d’attente réel aux arrêts…. Aujourd’hui, près d’un an plus tard, cette nouvelle application est installée sur 415 000 appareils et environ 50 000 personnes l’utilisent quotidiennement. Plus de 12 millions de recherches d’itinéraires ont déjà été effectuées sur l’application grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

La nouvelle application a déjà évolué depuis son lancement. Elle offre aujourd’hui un nouveau "look & feel" et propose plusieurs améliorations à ses utilisateurs. Depuis mai dernier, les utilisateurs bénéficiaient déjà de la nouvelle fonctionnalité "espace MOBIB", qui permet de consulter ses données personnelles liées à la carte MOBIB, de les modifier et de recevoir une notification quand l’abonnement arrive à échéance. Elle permet également de recharger sa carte MOBIB via MyBootik.

Depuis fin août, les informations en temps réel sont plus accessibles. D’une part, le temps d’attente aux arrêts favoris apparaît directement sur les écrans de démarrage "Arrêts" ou "Itinéraire". D’autre part, les prochains départs des correspondances à chaque arrêt sont visibles en temps réel. La fréquence de rafraîchissement de l’information en temps réel a par ailleurs été augmentée, afin d’offrir l’information la plus à jour possible. Les informations et perturbations relatives aux travaux, arrêt par arrêt, sont également plus claires pour les utilisateurs. Les perturbations sont ainsi représentées par un triangle afin de les visualiser plus rapidement.

Par ailleurs, les utilisateurs ne sont aujourd’hui plus obligés de se créer un profil pour pouvoir utiliser l’option favoris dans l’application.

A la recherche de la Rue Introuvable

Si la nouvelle application est déjà installée sur 415 000 appareils, l’ancienne application se trouve encore sur 240 000 devices. Or, cette ancienne version ne fonctionnera plus à partir du 29 octobre prochain.

Afin d’inciter encore davantage de voyageurs à télécharger et utiliser sa nouvelle application mobile, la Stib et les agences de communication Mortierbrigade et Digizik ont imaginé une activation originale : la « Rue Introuvable ». Pour découvrir où se trouve cet endroit secret, un seul moyen : télécharger et utiliser la nouvelle application mobile de la Stib. Dès le 18 septembre, l’app permettra de localiser la « Rue Introuvable » grâce à un bouton qui s’affichera sur l’écran « Itinéraire ».

"The place to be"

Du jeudi 19 septembre au dimanche 22 septembre (dimanche sans voiture), la "Rue Introuvable" sera the place to be. Au programme : animations, DJ’set, apéro afterwork, installations artistiques, marché aux fleurs, bar éphémère, pop-up store et événements exclusifs. Le tout dans une ambiance STIB vintage. Les horaires d’ouverture et le programme complet de la « Rue Introuvable » sont disponibles sur la page Facebook de la Stib.