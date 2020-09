Depuis ce mardi 1er septembre, il est possible de payer son parcmètre via SMS. Déjà utilisé dans de neuf communes bruxelloises (Anderlecht, Evere, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Bruxelles et Forest), ce procédé nécessite le téléchargement de l'application '4411' généré par la plate-forme de paiement mobile Be-Mobile.

Le fonctionnement est simple. Via son smartphone, il suffit d'envoyer un SMS au 4411 avec mention du code de la zone ou de l’horodateur suivi d’un espace et du numéro de la plaque de son véhicule. N'oubliez pas de renvoyer un SMS lorsque vous partez. La session de stationnement prend en effet fin dès que l'on envoie un sms au 4411 avec mention de la lettre Q. Les frais de transaction s'élèvent à 0,15 € par sms envoyés/reçus).

Au total, 76 villes et communes en Belgique utilisent ce système de paiement sans cash.