Un camion et un bus sont entrés en collision mercredi matin vers 08h15 au carrefour formé par le square de Meeûs et la rue du Luxembourg à Ixelles, a indiqué en milieu de journée Guy Sablon, porte-parole de la Stib. Le conducteur du bus a été transporté à l'hôpital pour des douleurs à la nuque. Des voyageurs se trouvaient dans le bus mais aucun d'eux n'a été blessé. Le bus roulait, en direction du parlement européen, sur la rue du Luxembourg, une voie réservée aux transports en commun et aux taxis. Le camion arrivait par le square de Meeûs. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées.

Le bus de la ligne 80 est endommagé sur le côté avant droit, au niveau des portes d'accès de devant. Le camion a subi, quant à lui, des dommages sur l'avant.

L'accident s'est ajouté aux difficultés de circulation engendrées par les travaux dans le tunnel Trône qui ont cours depuis lundi.