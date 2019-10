Près de 500 PV dressés au 3e trimestre à Bruxelles-Ixelles lors des contrôles alcool et drogue.

Le bilan du 3e trimestre de la zone de police Bruxelles-Ixelles pour la conduite sous influence fait état de 281 conducteurs en état d'ébriété et 18 sous l'influence de stupéfiants sur les 16.635 automobilistes contrôlés lors de 43 actions menées entre début juillet et fin septembre, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. En ajoutant les constats dressés lors des accidents de la route, la zone de police monte à 445 dossiers liés à l'alcool au volant dont 107 se sont soldés par un retrait immédiat du permis et 47 portant sur la consommation de stupéfiants dont 30 avec retrait immédiat.

A côté des opérations mensuelles 'Alcool et drogues au volant' menées généralement le week-end par une trentaine de policiers, des actions ponctuelles de moyenne et petite envergure sont également opérées, en journée comme de nuit. Au total, sur les 16.635 conducteurs contrôlés, 281 d'entre eux avaient dépassé la limite autorisée en matière d'alcool et 18 avaient consommé des stupéfiants. Les policiers ont procédé au retrait immédiat du permis de conduire de 31 automobilistes.

Le record en matière d'alcoolémie s'élevait pour cette période à 4,12 g/l, à savoir plus de huit fois la limite autorisée.