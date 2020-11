L'ambassade d'Autriche à Bruxelles a ouvert mercredi soir un registre de condoléances en ligne pour les victimes de l'attentat de lundi à Vienne, a indiqué jeudi un représentant de l'ambassade. Il est accessible via le site de l'ambassade ou plus directement sur le lien www.remember0211.at.

Le livre rassemble déjà ce jeudi plusieurs centaines de messages. Il n'y a pas de registre physique mis à disposition du public à l'ambassade, car des restrictions d'accès sont respectées en raison des mesures sanitaires. Il n'y a pas non plus eu de rassemblement spontané devant le bâtiment. Pour rappel, deux Autrichiens, un Allemand et un Macédonien du Nord ont été tués lors de l'attaque terroriste survenue lundi soir à Vienne. Les 23 personnes blessées sont pour la plupart des Autrichiens mais aussi des ressortissants allemands, slovaques, de Bosnie-Herzégovine, du Luxembourg et d'Afghanistan.