La Stib dresse ce lundi le bilan des améliorations sur la ligne de bus 71, qui relie Delta à De Brouckère, en passant par la gare centrale, la place Flagey et le cimetière d’Ixelles. À savoir la ligne la plus fréquentée du réseau, avec chaque jour quelque 20.000 passagers.

"Plusieurs aménagements ont été réalisés sur la ligne 71 depuis 2016. À l’heure du bilan, les dernières analyses témoignent d’un gain allant jusqu’à 7 minutes en heure de pointe. Outre cette amélioration du temps de parcours, la ligne de bus la plus fréquentée du réseau de la Stib a gagné en régularité, au bénéfice des voyageurs, mais aussi des entreprises et commerces qu’elle dessert", indique la société de transport bruxelloise.

Cette amélioration de la vitesse est notamment due aux aménagements avenue de l’Hippodrome et avenue Buyl, aux sites propres créés boulevard du Régent entre Trône et Porte de Namur, rue Ravenstein et rue du Fossé aux Loups entre Arenberg et De Brouckère.

"La chaussée d’Ixelles, auparavant sujette aux embarras de circulation, a été intégralement réaménagée à partir de 2016 pour en faire une zone piétonne uniquement accessible aux bus en journée. Le dernier aménagement en date est la création d’un contresens au niveau du pont Fraiteur, entre les arrêts Fraiteur et Cimetière d’Ixelles. À lui seul, cet aménagement a permis au bus de réaliser un gain de vitesse commerciale de 1,5 km/h en moyenne."

La Stib a calculé les gains de temps sur les trajets. "En heure de pointe le matin, les passagers du bus 71 gagnent 3 minutes vers Delta et 7 minutes vers De Brouckère par rapport au même trajet effectué en 2016. Le soir, à l’heure de pointe, la tendance s’inverse avec un gain de 2 minutes vers De Brouckère et de 5 minutes vers Delta. Cette différence s’explique du fait qu’il y a plus d’embouteillages vers le centre en matinée et vers faubourgs le soir. Les nouveaux aménagements mis en place pour préserver le bus 71 des embarras de circulation montrent particulièrement leur efficacité aux heures de pointe, où le bus est le plus impacté par le trafic. De plus, l’heure de pointe du matin est plus concentrée (entre 8 heures et 9 heures) que la pointe du soir, qui s’étale sur plusieurs heures (entre 16 heures et 19 heures)."