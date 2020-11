De mystérieux marquages au sol sont apposés dans le quartier du Triangle à Anderlecht. On y distingue des signaux en forme d'étoiles, de sapins, de rond, etc. Ces symboles intriguent les usagers qui se demandent quelle est leur signification. Il ne s'agit en réalité pas de signaux de circulation ni de sigles en vue des fêtes de fin d'année mais bien d'un projet artistique dans le cadre de la zone apaisée en vigueur depuis ce printemps.

Les marquages sont notamment apposés dans la rue Crickx pour s'arrêter devant le piétonnier du square de l'Aviation. "Les habitants et les usagers du quartier du Triangle s’interrogent sur l’apparition inexpliquée de signes et symboles - sous forme de marquages - difficiles à interpréter sur la chaussée d’une série de rues", explique le chef de groupe de l'opposition MR Gaëtan Van Goidsenhoven, qui a interpellé le collège pour connaître ses intentions et si ce marquage était appelé à rester.

Contacté, le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps affirme qu'il s'agit là d'un projet artistique réalisé dans le cadre de la zone apaisée, à l'initiative de l'échevine de la Mobilité. "Les riverains se plaignaient de la vitesse abusive des automobilistes et nous avons installé des ralentisseurs et des bacs de fleurs à certains endroits. Ceux-ci imposent des chicanes dans cette zone désormais limitée à 20 km/h", explique Fabrice Cumps.

Afin d'égayer la rue, la commune a souhaité réaliser un projet artistique visant à réaliser des fresques dans l'espace public. "Un collectif d'artistes a été désigné pour faire des fresques plus élaborées mais pour le moment, elles ne peuvent être réalisées à cause des températures. Lors de la première version du projet, il y avait des signes problématiques qui suscitaient la confusion comme des triangles et la police a demandé que l'on change les sigles qui pouvaient prêter à confusion".

Il n'empêche, les symboles présents actuellement ne sont pas compris par les usagers de la route. On retrouve notamment des traits qui laissent penser qu'un passage pour piétons n'a pas été terminé. Benoît Godart, porte-parole de Vias, l'institut belge de la sécurité routière, déconseille ce genre de pratique.

"Le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre des étoiles ou un sapin et une zone apaisée. Je trouve logique que les conducteurs ne comprennent pas ce que cela veut dire", explique Benoît Godart. "Mais le plus gros souci, ce sont ces traits blancs qui laissent penser qu'un passage pour piéton n'a pas été terminé. Cela jette la confusion dans la tête des automobilistes. Je peux comprendre que l'on indique le mieux possible que l'on entre dans une zone de rencontre mais dans le cas précis, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de sigles."