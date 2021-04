Germinal et Goliath, deux équidés qui font partie de la coopérative Hyppy, ont sillonné samedi les rues de Cureghem et du parc Astrid. Les personnes qui le souhaitaient pouvaient mettre "la main à la pince" pour remplir les sacs de déchets.

"Nous avons partagé avec les citoyens du quartier un moment nettoyage du parc Astrid et des alentours de Cureghem. Notre calèche se baladait tranquillement sur les chemins pour récupérer les sacs bien remplis par petits et grands anderlechtois. Plus de 40 personnes ont donné un coup de pince chaleureux pour attraper des déchets éparpillés dans les rues, sur les belles pelouses de ce joli parc", explique Hyppy sur sa page Facebook.

© DR

"Hyppy est une société coopérative dont les buts sont de créer du lien social, d’aider à la réflexion sur la mobilité, et de reconnecter l’humain à une part essentielle de sa biosphère : la nature. C’est par des activités avec les chevaux que Hyppy tente, à sa façon, de contribuer à construire, avec les citoyens, le monde de demain. Un monde plus humain, plus écologique et plus social", explique, de son côté, Allan Neuzy (Ecolo), échevin de la Propreté.