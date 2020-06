Les riverains du boulevard Sylvain Dupuis, situé à proximité du ring à Anderlecht, sont furieux. Depuis plus d’une semaine, une bande de circulation a été supprimée au profit d’une piste cyclable, également utilisée par les bus et taxis. Résultat : des embouteillages incessants se forment depuis le ring. Les riverians déplorent l’absence de concertation de la part de la Région, qui gère la voirie.

"J’habite dans le clos Hof te Ophem et il est devenu plus que problématique d’entrer ou sortir du clos. J’ai déjà écrit à notre bourgmestre qui se retranche derrière une décision régionale et donc ne se soucie guère tant des riverains et commerçants", explique Laetitia."Que se passera-t-il, dès septembre, lorsque les écoles auront repris, que les gens auront repris le boulot à temps plein, que le Sporting d’Anderlecht pourra à nouveau accueillir ses supporters ? On nous pousse continuellement à utiliser d’autres moyens de transport pour une meilleure mobilité mais ici la situation est aberrante. Nous avons le sentiment d’être pris en otage pour favoriser les déplacements à vélo."