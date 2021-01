Un vaste chantier a démarré le 5 janvier dernier du côté du rond-point du Meir, qui jouxte le parc Astrid à Anderlecht. L'objectif est d'élargir les courbes du rond-point afin de permettre aux bus articulés hybrides qui seront mis en service sur la ligne 49 dans le courant du dernier trimestre 2021 de pouvoir tourner correctement à cet endroit-là.

Suite à ce chantier, mené par la Région et coordonné par la commune, un plan de signalisation et de déviation a été mis en place. Mais il sème le trouble parmi les riverains. Qui déplorent les incohérences dans le plan temporaire de mobilité. "Une nouvelle fois, nous devons remercier les services des travaux publics et de la mobilité pour la réflexion lorsqu’ils élaborent et donnent la permission pour effectuer des travaux sur la voirie dans la commune", explique un habitant.

"En effet, habitant rue Henri Vieuxtemps nous nous trouvons pratiquement dans l’impossibilité, depuis le début de chantier, de rentrer chez nous lorsque nous sommes en voiture. Les travaux se déroulent sur le rond-point du Meir et, de ce fait, la rue Lieutenant Liedel n’est plus accessible. C'est pourtant la seule rue me permettant de rentrer et, plus particulièrement en provenance de l’avenue Marius Renard et ses rues avoisinantes, d'autant que l'avenue Gounot n'est plus accessible", déplore cet habitant.

De son côté, la Stib précise que durant le chantier, l'avenue Gounot est mise en cul-de-sac en direction du rond-point du Meir. "Mais cette avenue reste accessible aux automobilistes et riverains qui peuvent faire un demi-tour au fond de l’avenue. A partir du rond Verdi, en contrebas de l’avenue Gounot, le rond-point du Meir reste accessible en suivant la déviation mise en place", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

"Le plan de signalisation et de déviation a été approuvé par la police, coordonné par la commune et validé par la commission régionale de coordination des chantiers. L'avenue Gounot sera rouverte à la circulation à la fin du chantier, prévue ce vendredi 15 janvier si la météo le permet", précise-t-elle.

De son côté, la commune d'Anderlecht précise que, comme pour tout chantier, un toutes-boîtes a été distribué aux riverains concernés par le chantier en expliquant le plan de déviation.