Le boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht devient un caillou encombrant dans la chaussure de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Début juin, la Région a supprimé une voie de circulation sur cette artère à proximité du ring afin d’aménager une piste cyclable. Cette voie était également utilisée par les bus et les taxis. Fin juin, les riverains et les commerçants ont réuni plus de 1 000 signatures dans une pétition pour lutter contre cet aménagement qui engendre "des files depuis le ring de Bruxelles". Les élus de l’opposition se sont également emparés de ce sujet. Ils déplorent un manque de concertation de la Région qui gère la voirie.

Suite à un triple accident qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 24 juillet, Gaëtan Van Goidsenhoven, conseiller communal MR souhaite interpeller la ministre sur la problématique accidentogène du boulevard. "Nous appelons au bons sens afin que l’autorité régionale contacte la zone de police Midi. Les graves dangers découlant de la suppression d’une bande de circulation doivent être solutionnés avant la rentrée." Pour lui, "les feux de signalisation ne sont pas des réponses valables à l’accroissement de la dangerosité sur cette importante artère bruxelloise".

Le cabinet de la ministre précise que cette route a toujours été dangereuse. "Dire qu’elle est davantage dangereuse avec une bande de circulation de moins n’est pas acceptable, lâche la porte-parole. Les carrefours ont été réaménagés pour une meilleure visibilité. Les accidents se produisent lors des changements de bandes de circulation. En réduisant le nombre de bandes de circulation, on réduit le nombre de bandes de voitures à traverser pour les piétons. Et on réduit le nombre d’accidents." Le cabinet d’Elke van den Brandt et le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) rappellent que c’est une phase test. "J’ai rencontré la ministre en juin, indique le bourgmestre. Nous avons eu une nouvelle réunion en visioconférence la semaine dernière avec notamment la Stib. En septembre, nous allons procéder sereinement à des évaluations et des concertations avec la police, Westland et les riverains."

Le bourgmestre socialiste a sollicité la synchronisation des phases de feux de signalisation pour fluidifier le trafic et également un meilleur marquage au sol. "Nous pouvons apporter des améliorations dans cette période de test."