Les abords du canal de Bruxelles, sur le tronçon situé sur la commune d'Anderlecht, font l'objet d'adaptations, rendant la circulation très compliquée dans le quartier. Concrètement, deux projets distincts sont en cours dans le périmètre compris entre la digue du Canal et la rue des Goujons.

Ce mercredi, des blocs de béton ont été posés du côté de la digue du Canal, juste après le car-wash, dans le cadre du Plan particulier d’affectation du sol (PPAS) Biestebroeck. "Le promoteur Atenor doit réaliser des travaux au carrefour entre la rue du Développement et la Digue du Canal", explique Susanne Muller-Hubsch (Groen), échevine de la Mobilité. "Une partie du bâtiment va être construit sur la voirie existante, qui va être repensée. Atenor va élargir le terrain et les travaux vont se faire pendant plusieurs mois sur la digue du Canal. L'objectif à l'avenir est de limiter le trafic de transit dans ce quartier."

© Atenor

Mais ces blocs de béton sont peu visibles, surtout en soirée, et sont jugés dangereux par les riverains et l'opposition. "Soudainement la commune décide de fermer la digue du Canal avec des barrières de béton sans aucune signalisation. Une installation extrêmement dangereuse lorsque la visibilité est réduite. Incompréhensible. A retirer de toute urgence ", s’insurge le chef de groupe Giovanni Bordonaro sur les réseaux sociaux.

L’échevine assure de son côté que toute la signalisation est adaptée en amont, avec des déviations bien indiquées. "En arrivant sur la digue du canal, des déviations ont été mises en place mais nous pouvons quand même voir comment améliorer la visibilité de ces blocs de béton", tempère Susanne Muller-Hubsch.

Un second réaménagement est en cours un peu plus loin, du côté du pont Marchant, fermé à la circulation depuis de longues années. "Là, Pool is Cool va créer une piscine à côté du pont Marchant. Cette infrastructure va rester en place durant un an. Plusieurs activités culturelles et sportives vont être organisées pour les jeunes durant tout l’été à proximité de cette piscine, sur la rue des Goujons. Ce tronçon de la rue des Goujons est de toute façon voué à être transformé en parc dans le cadre du PPAS Biestebroeck. Les jeunes pourront profiter d'ateliers vélos, de tables de ping pong, etc. En espérant que le Covid ne joue pas les troubles-fêtes comme l'année passée", conclut l'échevine.