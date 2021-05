Depuis de longues années les promoteurs se sont succédé en vue de lotir un chancre urbain à l’arrière de l’École vétérinaire, rue Docteur Kuborn. Parce que les projets ne respectaient pas le site classé de l’École Vétérinaire ou que la densité des projets ne correspondait pas à l’exiguïté du terrain, les demandes de permis successifs n’ont jamais atteint leurs objectifs.

A l’heure actuelle, un nouveau projet qui est en fait une nouvelle déclinaison d’un projet anciennement recalé, fait l’objet d’une demande de permis. Bien que ce soit la Région qui délivrera le permis, la commune rendra un avis positif pour ce projet, qui comprend 87 logements, une petite surface de bureau et un petit équipement, ainsi que 81 emplacements de voitures et 3 abris de vélos.

Les riverains, en particulier les habitants de l’École Vétérinaires, craignent une atteinte au site classé et une surdensification d’un quartier déjà fortement densifié ces dernières années.

"Encore une fois, le projet Kuborn est totalement anachronique, comme le projet KeyWest", fustige David, riverain de l'Ecole des Vétérinaires. "Vous n'avez initié aucune consultation participative. Anderlecht rate l'opportunité d'être à l'avant garde sur ce type de réflexion et d'actions nécessaires et désormais vitales concernant l'urbanisme et l'environnement. De la part d'une commune qui comprend des élus verts, c'est incompréhensible", fustige-t-il.

Cette problématique a fait l’objet d’une interpellation citoyenne au conseil communal, et d’une interpellation de la part du chef de groupe de l’opposition MR Gaëtan Van Goidsenhoven.

Contacté, le bourgmestre Fabrice Cumps confirme que la commune rendra un avis positif pour ce projet immobilier.

"Le projet initial était beaucoup trop dense et le promoteur a fait un effort pour réduire la densité", explique-t-il. "La région est convaincue que ce projet est acceptable. Les remarques formulées par les Monuments et Sites lors du premier projet ont été rencontrées et la commune est en faveur de ce projet qui permettra de fournir des logements à caractère social en plus. Il s'agira de logements privés mais qui seront confiés à une agence immobilière sociale."

Il dément les propos selon lesquels il n'y a pas eu de concertation. "Les habitants ont pu s'exprimer dans le cadre d'une enquête publique qui a été suivie par une commission de concertation, qui fut d'ailleurs très animée. Les riverains ont été entendus", poursuit Fabrice Cumps.

