Un permis est demandé pour la création d’une passerelle sous le pont Sainctelette. Une infrastructure qui devrait fluidifier le passage des cyclistes, qui ne devront plus traverser le carrefour.

On vous parlait dernièrement du pont De Trooz et du projet de passerelle cyclo-piétonne. C’est désormais au tour du pont Sainctelette de passer par la case de l'enquête publique. Une demande vient d’être introduite pour créer une infrastructure cyclo-piétonne.

Grâce à cette structure, les "usagers actifs", comme certains les nomment désormais (cyclistes, piétons, skateurs…), pourront, lorsqu’ils arrivent de l’avenue du Port, passer en dessous du pont du boulevard Léopold II et continuer allégrement leur parcours quai du Charbonnage, sans devoir attendre pour traverser le congestionné carrefour.

Selon les plans, une esplanade prendrait place sous les deux rampes du pont, avec des escaliers, des bancs et de la végétation. La plaine en contre-bas en face du centre artistique Kanal serait également verdurisée et réaménagée, et uniquement réservée aux piétons.

Parallèlement à cette passerelle, les projets foisonnent dans le quartier : aménagements sportifs le long de l’avenue du port (le "parc Beco"), rénovation de l’avenue du Port, projet immobilier "Dockside"… Rappelons également que le pont Sainctelette ne s’est toujours pas remis de l’incendie de mai dernier. Interrogée en commission en octobre dernier, la ministre Elke Van den Brandt a indiqué que les travaux de réparation "pourraient être terminés en 2023". La circulation des transport en commun est quant à elle rétablie.

Le projet De Trooz avance aussi

En aval de Sainctelette, idem : il est prévu au pont De Trooz de créer une passerelle en dessous du pont, ce qui permettra aux cyclistes qui continuent leur chemin sur la chaussée de Vilvorde de ne plus devoir traverser le carrefour. À De Trooz, le projet prévoit de créer une esplanade en abaissant une partie du mur du quai au niveau du fameux Monument au Travail, qui devrait alors être plus visible.

Au total, un budget d’environ 5 millions est prévu pour les trois projets de passerelles (Sainctelette, Van Praet et De Trooz). L’enquête publique concernant les passerelles des ponts Sainctelette et De Trooz est ouverte jusqu’au 3 mars 2022.