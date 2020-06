La décision bruxelloise sera validée lors de la réunion du gouvernement jeudi prochain.

Ce midi, la Flandre a annoncé que sa partie du Ring bruxellois passerait à 100 km/h dès la rentrée de septembre. Ce passage aux 100 km/h vaudra sur toutes les parties du Ring de Bruxelles gérées par la Région flamande ainsi que sur les routes parallèles à hauteur des entrées et des sorties du Ring. Imposée pour des raisons de sécurité, la limitation à 90 km/h, comme sur le viaduc de Vilvorde, sera quant à elle maintenue.

"La réduction de la limitation de vitesse de 120 à 100 km/h sera d'application dès le 1er septembre. Les préparatifs sont déjà en cours. Ce changement aura un impact positif sur les émissions de CO2 et sur la qualité de l'air au niveau local", a affirmé la ministre flamande de la Mobilité ce midi.

La partie bruxelloise du Ring de Bruxelles passera elle aussi à 100 kilomètres à l'heure au 1er septembre prochain, confirme le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Le projet sera adopté lors de la réunion du gouvernement bruxellois de jeudi prochain. Seule la portion du Ring à 90 km/h, dans le grand virage de Forest, ne changera pas.

"Il s'agit d'une excellente décision", se réjouit Elke Van den Brandt. "Cette nouvelle limitation de vitesse apportera plus de sécurité routière, moins de pollution de l'air et moins de bruit. En plus, en évitant les effets d'accordéons d'accélérations et freinages, il y aura sans doute moins d'embouteillages. C'est une belle collaboration avec la Flandre et sa ministre de la Mobilité Lydia Peeters".