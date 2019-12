Pour la ministre bruxelloise Elke Van de Brandt, c'est un très bon signal lancé par les Flamands.

Ce matin, le gouvernement flamand a annoncé la mise à 100 km/h du ring de Bruxelles, au lieu de 120 km/h actuellement. Ceci dans le cadre de son plan Energie Climat. La Région bruxelloise se réjouit bien évidemment de la nouvelle. Et annonce que la portion qu'elle gère - 5,5 kilomètres au Sud de Bruxelles et le grand virage de Forest - passera elle aussi de 120 à 100 km/h. La portion à 90 km/h, dans le virage de Forest, restera à 90 km/h.

"Il est nécessaire de garder une cohérence sur l'ensemble du ring", commente-t-on au cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. L'élue Groen félicite la Flandre pour son initiative et y voit un très bon signal pour l'avenir et le projet d'élargissement du ring flamand. "Baisser à la vitesse à 100 km/h présente de nombreux avantages", explique la ministre : "Moins de bruit, moins de pollution, moins d'accidents et moins d'embouteillages car, comme dit l'adage, plus de goudron c'est plus de bouchons !"

Pour mémoire, le gouvernement flamand est parvenu à dégager lundi un accord sur son plan Energie-Climat portant sur la période 2021-2030. L'objectif visant à réduire les émissions de CO2 de 35% à l'horizon 2030 a été revu à la baisse. L'exécutif espère toutefois combler l'écart dans les prochaines années, entre autres grâce à des innovations technologiques. La Flandre misera donc sur une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 32,6% d'ici 2030. "Ambitieux, tenable et abordable", a commenté la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA).

L'une des mesures phares de l'accord est la limitation de vitesse sur le ring de Bruxelles qui serait revue à la baisse (100 km/h au lieu de 120). Il est également question d'un renforcement des transports publics. L'objectif initial d'une baisse de 35% a finalement été jugé impossible à atteindre à l'échéance convenue. Le gouvernement n'y renonce toutefois que temporairement, a assuré le ministre-président, Jan Jambon (N-VA). Grâce à des innovations, de nouvelles mesures européennes et fédérales ainsi que les gains de l'économie circulaire, l'écart devrait pouvoir être comblé, espère l'exécutif flamand.