Après cinq longues années de travaux, le chantier aux carrefours du boulevard de la Woluwe et de la chaussée de Louvain, à Crainhem en périphérie bruxelloises, touche à sa fin. Les carrefours seront totalement réaménagés pour ce mercredi 4 novembre. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui s'engouffraient dans des embouteillages incessants suite à ce très long chantier. Mais aussi pour les cyclistes désormais équipés d'une piste cyclable flambant neuve le long de la R22, qui Zaventem à Crainhem.

"Grâce à ces travaux, l'accès à Crainhem et aux communes de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert sera facilité à partir du nord-est de la périphérie", se réjouit l'échevin de la Mobilité de Crainhem Pierre Simon. "On peut aussi espérer une réduction du trafic percolant dans les différents quartiers de Crainhem."

Ce vaste chantier a démarré en 2015. L'agence Wegen en Verkeer (l’agence flamande des routes et de la circulation) a démarré les travaux qui consistaient à sécuriser ces deux carrefours accidentogènes et peu lisibles pour les usagers de la route. Les travaux ont initialement été confiés à l'entrepreneur Viabuild mais, suite à un litige entre les deux parties, le chantier a dû être suspendu durant deux longues années.

A cette époque, Werkvennootschap, l'organisme flamand qui chapeaute les grands projets de mobilité, était occupé à réaliser des travaux sur le ring à proximité. "Nous avons donc accepté de reprendre la gestion du chantier sur le boulevard de la Woluwe", explique Marijn Struyf, porte-parole de Werkvennootschap. "Le chantier a été confié à l'entrepreneur Bam Contractors qui a réalisé la deuxième et dernière partie des travaux, avec désormais deux carrefours sécurisés et une longue piste cyclable le long de la R22."

Les carrefours seront opérationnels à partir du mercredi 4 novembre tandis que le tunnel cyclable qui passe sous la chaussée de Louvain sera, lui, opérationnel d'ici la fin de l'année.