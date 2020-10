Parmi les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement bruxellois et qui sont entrées en vigueur ce lundi, aucune ne concerne les transports publics, généralement bondés en heures de pointe.

Dans ce contexte, le groupe MR au parlement bruxellois réclame des mesures ciblées pour les transports en commun bruxellois, comme le fait d'évaluer les mesures de protection du personnel de la Stib. "Ils sont en première ligne et sont un maillon indispensable de la mobilité bruxelloise", assure David Weytsman, député MR. "Il convient aussi de prévoir des contrôles renforcés pour faire respecter le port du masque et la distanciation sociale dans les stations et dans les transports. Des mesures qui ne sont plus respectées par un grand nombre actuellement."

Le MR souhaite, à l'instar de ce qui se fait chez les Tec et De Lijn, que des véhicules privés soient utilisés pour désengorger les transports en commun durant les heures de pointe. Mais la Stib a fait savoir que cela n'est pas envisageable dans une capitale comme Bruxelles.

"Nous voulons également que la Stib puisse collaborer avec la SNCB et s’inscrire dans l’application MoveSafe permettant d’obtenir une prévision du nombre de places disponibles dans les trains selon l’itinéraire emprunté. C’est une information importante offrant la possibilité aux voyageurs de changer d’itinéraires, particulièrement utile en heure de pointe", précise Anne-Charlotte d'Ursel, députée et présidente de la commission Mobilité.

Le groupe MR au Parlement bruxellois réclame également que la STIB mette à disposition de ses voyageurs du gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque station, tout comme l’organise depuis plusieurs mois, les centres commerciaux. "Bruxelles a resserré la visse à juste titre dans de nombreux domaines. Il s’agit de ne pas ruiner ces efforts par une négligence coupable des transmissions possibles dans les transports en commun", conclut David Weytsman.