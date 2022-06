La réforme prévoit une fourchette de tarifs de minimum 0,50€ à maximum 3€ pour la première heure, 0,5€ à 5€ pour la deuxième demi-heure, 2€ à 10€ pour la 2e heure, et 1,5€ à 15€ par heure supplémentaire. Des prix-cadre sensiblement supérieurs à ceux de l’ordonnance de 2009. Les amendes seront quant à elles comprises entre 20 et 50€, en fonction des zones.

L’arrêté gouvernemental, qui va fixer les prix dans ces fourchettes, a déjà fait l’objet d’un premier accord au sein du gouvernement. Dans les zones rouge, orange, grise et verte, la première demi-heure devrait passer de 50 centimes à 90 centimes. Idem pour la deuxième demi-heure, à l’exception des zones grise et rouge, où on passe de 1,5€ à 2,6€ pour cette deuxième demi-heure. En fonction des zones, la deuxième heure passe de 2€ à 3,5€ ou de 3 à 5,3€. Par exemple, un automobiliste qui se gare deux heures en zone rouge paie actuellement 5€, et devra à l’avenir payer 8,8€.