Sur la commune de Bruxelles-Ville, plusieurs chantiers perturbants vont amener les automobilistes à revoir leurs habitudes. Lundi et mardi, le rond-point Schuman sera fermé de nuit au croisement de l’avenue d’Auderghem. Une déviation sera mise en place via l’avenue de la Joyeuse Entrée.

Des bandes de circulation sont rétrécies également sur le boulevard du Jardin botanique (au croisement de la rue Neuve, jusqu’au 1er décembre), sur l’avenue du parc Royal (croisement de la rue des Artistes) et sur l’avenue d’Auderghem (entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le carrefour de la Chasse).

Plus au nord, une bande sera fermée ce 29 novembre à Haren sur la chaussée de Haecht, au croisement de la rue de l’Osier fleuri. Une bande est également fermée sur le square Marie-Louise de Saint-Josse. À Evere, bandes rétrécies aussi sur la chaussée de Louvain, au croisement de l’avenue des Communautés, de mardi à vendredi.

À Schaerbeek, la voirie du boulevard roi Albert II est réduite au croisement de la rue Rogier, en direction de Laeken. Rétrécissement également à Ixelles sur l’avenue de la Couronne et à Saint-Gilles sur l’avenue Fonsny (du 3 au 16 décembre). Toujours à Saint-Gilles, une bande de la chaussée de Waterloo sera fermée mardi et mercredi en raison de travaux de Vivaqua, au croisement de l’avenue Adolphe Demeur.

Plus au sud de la Région, à Anderlecht, une voie est fermée quai d’Aa, et ce jusqu’au 7 décembre. Les bandes sont également rétrécies chaussée de Mons (au croisement de l’avenue Clémenceau) et boulevard Industriel (croisement de la rue Poxcat).

À Forest, des rétrécissements de voirie ont lieu chaussée d’Alsemberg entre la rue Cervantes et la rue Timmermans jusqu’à la fin de l’année. Et également sur l’avenue Besme, du 29 novembre au 10 décembre.

À Woluwe-Saint-Pierre, l’avenue de Broqueville sera fermée le 1er décembre au square Montgomery, en direction de Kraainem. Notons que la voirie du boulevard de la Woluwe sera rétrécie à partir de mercredi en direction de La Cambre au croisement de la rue Voot.

Enfin à Uccle, les bandes de circulation du square des Héros sont réduites, au croisement de l’avenue De Fré, jusqu’au 21 décembre.