Automobilistes, vous voilà prévenus. De multiples chantiers impacteront la mobilité bruxelloise cette semaine du 18 au 24 octobre.

Plusieurs chantiers perturbants auront lieu dans le nord de la capitale. À Neder-over-Heembeek, la chaussée de Vilvorde se voit rétrécie au niveau du croisement de l’avenue Anton van Oss jusqu’au 15 novembre prochain. À Haren, une bande de la chaussée de Haecht sera fermée du 18 au 20 octobre au croisement de l’avenue de la Métrologie, à cause d’interventions liées aux câbles de télécommunication. À Schaerbeek, la place Masui sera fermée dans le cadre de plantations du 18 octobre au 5 novembre. Le stationnement sur la place sera également interdit. À Jette, le boulevard de Smet de Naeyer est fermé en direction de Laeken entre la rue Duisburgh et la rue Léopold Peret jusqu’au 2 décembre. Une déviation est mise en place via le square Léopold.

À la frontière des communes de Saint-Josse et de Schaerbeek, et ce jusqu’au 17 décembre, la rue du Progrès voit ses bandes de circulation rétrécies au croisement du boulevard Simon Bolivar. Deux rétrécissements de bandes de circulation aussi en vue aussi à Saint Gilles : avenue Fonsny (au croisement de la rue Coenraets, le 18 et le 19 octobre), et chaussée de Waterloo (croisement avec la chaussée de Charleroi, du 20 au 22 octobre).

À Anderlecht, la voirie du boulevard industriel à l’intersection avec la rue Poxcat est également rétrécie jusqu’au 31 octobre, en direction de Drogenbos.

Sous réserve des conditions climatiques, trois chantiers d’asphaltage sont prévus, sur la A12 en direction de Bruxelles (du 22 au 24), sur certaines parties du boulevard de Smet de Naeyer à Jette (du 22 au 25) et sur le boulevard du Souverain entre l’avenue de Tervueren et le rond-pont du Souverain à Auderghem (du 18 au 31 octobre).