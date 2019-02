Débouler à du 120 km/h dans Bruxelles via l’A12 (Anvers-Neder-Over-Hembeek) et l’E40 (Liège-Bruxelles) fera bientôt partie du passé. À partir de ce lundi, l’arrêté pris par la Région bruxelloise visant à transformer ces autoroutes en boulevards urbains entrera en vigueur, pour une mise en application plus lointaine. Concrètement, les bandes de circulation sur ces deux tronçons seront réduites (de six à quatre bandes pour l’A12 et de douze à huit bandes par la E40), avec une vitesse limitée à 50 km/h.