Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train . "Scandaleux", "un véritable dépotoir", "même Tomorrowland est plus propre", "gestion calamiteuse de la Ville de Bruxelles."

Comment expliquer une telle situation ? Bon nombre de promeneurs pointent du doigt le manque d'anticipation de la Ville de Bruxelles, gestionnaire du bois.

Contacté, le cabinet de l'échevine des Espaces Verts Zoubida Jellab (Ecolo), affirme que des renforts ont été affectés au nettoyage ce dimanche. "Durant l'hiver, le service des espaces verts travaille uniquement la semaine et du 15 avril au 15 septembre, des équipes tournent le weekend", explique Benjamin Adnet, porte-parole de l'échevine Jellab. "Vu la météo, nous avions anticipé en affectant une équipe de nettoyage supplémentaire pour qu'elle tourne le weekend et ce matin, en se rendant compte de la situation, des équipes ont été appelées en renfort. Ce dimanche, 12 personnes tournaient dans le bois de la Cambre, soit trois personnes de plus que d'habitude."

Plusieurs éléments peuvent expliquer un tel état de saleté dans le bois de la Cambre. "La population ne peut pas partir en voyage et vient donc passer du bon temps dans les parcs. Des personnes se font livrer des repas et beaucoup de personnes laissent leurs déchets sur place. Une réflexion est en cours pour multiplier le nombre de poubelles durant le printemps et on ne s'attendait pas à mettre ces nouvelles poubelles déjà un 20 février", conclut Benjamin Adnet.