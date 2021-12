Scène rare et qui, heureusement, n’a fait aucun blessé. Une partie de la voirie de l’avenue De Fré s’est effondrée, rendant impraticable la circulation sur un des tronçons de cette longue artère uccloise. L’effondrement s’est déroulé vendredi dernier au niveau des numéros 233 et 120. La circulation est dès lors interrompue dans les deux sens sur le tronçon entre les avenues de la Floride et Hamoir et les avenues de Sumatra et de Saturne.

© DEMOULIN BERNARD

Une déviation a été mise en place via l’avenue Houzeau en direction de la chaussée de Waterloo et via l’avenue de Floride en direction d’Uccle centre. "Cette situation est exceptionnelle à Uccle. L’avenue De Fré est un axe important pour la commune et cette déviation a des implications sur la mobilité. Mais c’est une question de sécurité et on ne veut pas prendre de risque", commente le bourgmestre Boris Dilliès (MR).

© Commune d'Uccle

Tout rétabli ce mercredi

Selon l’échevin des Travaux publics, Thibaud Wyngaard (Écolo), cet effondrement "s’explique par le fait qu’un branchement à l’égout a cassé".

Les autorités uccloises se disent cependant optimistes et espèrent rouvrir la voirie à la circulation ce mercredi matin… voire ce mardi soir. La voirie étant régionale, c’est la Région qui pilote les interventions.

© DEMOULIN BERNARD