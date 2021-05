La Ville de Bruxelles vient de lancer Babbeleir, un vélo cargo électrique connecté et ultra-équipé. Ce vélo-cargo ira à la rencontre des habitants dans tous les quartiers de la Ville de Bruxelles. Les premières visites seront organisées dans le quartier européen et à Haren.

"Notre objectif est que ce vélo-cargo soit utilisé le plus souvent possible", souhaite l'échevin bruxellois en charge de la Participation Arnaud Pinxteren (Ecolo). "Tous les membres du collège échevinal peuvent utiliser ce nouveau service de dialogue avec les habitants. Il s'agit d'un outil en plus dans la boîte à outils de la participation. La plupart du temps, lorsque nous organisons des séances d'information pour les riverains, on voit souvent les personnes déjà initiées, intéressées. On peut rater un certain public. Avec ce Babbeleir, nous irons directement dans les quartiers, à la rencontre de tous les habitants."

© DR

Concrètement, ce vélo-cargo est équipé du wifi, il dispose également d'un ordinateur intégré et de son écran, d'un projecteur, de tableaux de présentation mobiles, d'une sono et peut embarquer avec lui six litres de café dans trois thermos. Une fois sur place, il se déploie en grande table de discussion. "Cet outil de discussion, d'échanges et de débats a été construit par des artisans bruxellois avec des matériaux durables."