Bâtiment emblématique du quartier Nord, emprunté quotidiennement par des milliers de navetteurs, le "CCN" est appelé à être démoli dans un futur proche. Une disparition qui va entièrement changer le panorama sur la gare du Nord. Un permis de démolition vient en effet d’être introduit par le groupement Atenor/Agre/Axa pour déconstruire l’immeuble situé rue du Progrès (commune de Schaerbeek).

Construit dans les années 70 et étendu au fil des décennies, le "Centre de Communication Nord" abrite aujourd’hui, en étroite synergie avec la gare ferroviaire, des bureaux, des commerces, un parking, la station de prémétro Gare du Nord (trams 3, 4, 25, 32 et 55), et accueille aussi des bus de la Stib, de De Lijn, d’Eurolines, des taxis… Bref, un Ovni architectural totalement hétérogène difficilement modulable aux yeux des promoteurs. "Il était impossible de reconvertir le bâtiment à cause de sa structure particulière", nous explique Frédéric Lhoir, en charge du projet, qui insiste également sur les difficultés de mise en conformité du complexe par rapport aux nouvelles normes.