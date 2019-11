Un conseil pour les supporters qui se rendent ce soir au stade Roi Baudouin : venez tôt ! En effet, le concert d’Angèle se tient en même temps que le dernier match de la phase de qualifications pour l’Euro. Le concert est archi sold-out et quelque 15 000 personnes vont affluer vers le Palais 12 du Heysel. D’importants embarras de circulation sont donc à prévoir.

Les deux événements démarrent à 21 heures mais les portes seront ouvertes dès 18 heures. Des mesures exceptionnelles ont donc été prises pour ces deux événements. "Nos partenaires, tels que les services de police, l’Union belge, la direction du stade Roi Baudouin et Live Nation, le producteur du concert d’Angèle, sont tous très mobilisés pour assurer la meilleure coordination et les moyens nécessaires à la réussite des deux événements", explique le service communication du Palais 12.

Il est fortement recommandé d’utiliser le parking C depuis la sortie du ring 7A si vous venez en voiture. Ce parking dispose d’une capacité de 10 000 places. Quelque quatorze caisses de paiement seront mises à disposition, soit trois de plus qu’en temps normal. Afin de fluidifier le trafic, le site de vente en ligne de tickets de parking est toutefois opérationnel tant pour les spectateurs du concert que pour ceux du match de football.

Une zone kiss&ride est prévue et gérée par la police sur l’avenue de Madrid. Le parking vélo de Brussels Expo sur le parking E est, lui, gratuit.

Les cent bus de supporters sont déjà prévus dans une zone réservée sur le parking C. Les chauffeurs de bus suivent une procédure de circulation sur le parking C en entrée et sortie, procédure qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs grands évènements au stade et qui vise à séparer les bus des voitures, permettant de réduire les files drastiquement.

Du côté de la Stib, la ligne de métro 6 qui vous conduit directement au stade sera renforcée : un métro circulera toutes les cinq minutes entre 17 h 30 et 23 h 40.