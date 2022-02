Le sujet fait polémique au Nord-Ouest de Bruxelles. Au début du mois, la commune brabançonne de Dilbeek a annoncé une solution somme toute radicale pour lutter contre le trafic de transit dans le quartier Kattebroek.

Grâce à un réseau de caméras ANPR, la commune de Dilbeek va, à partir du 21 février, interdire l’accès à plusieurs rues où le trafic génère de nombreuses nuisances. Tout automobiliste qui circulera dans la Berchemstraat, la Thaborstraat et la rue De Bergen les jours de semaine de 6h30 à 9h30, et de 15h30 à 19h recevra dès lors une amende de 58€. Seuls les riverains et les personnes travaillant dans la zone, et ayant fait enregistrer leur plaque, seront autorisés à circuler.

