La rue de l'Eglise, à Berchem-Sainte-Agathe, n'est plus une rue scolaire. Vendredi matin, les panneaux indiquant le début de la zone ont été bâchés, permettant aux automobilistes d'y accéder à nouveau lors de l'entrée et de la sortie des classes. La décision, prise le collège communal jeudi dernier, est loin de réjouir tout le monde.

“La rue scolaire est l'une des rares avancées de la commune dans la mission de rendre nos rues plus sûres. Les suspendre soudainement rend l'environnement scolaire plus dangereux non seulement pour les enfants et leurs parents, mais aussi pour les nombreux autres parents et enfants qui utilisent la seule axe sécure de Berchem pour aller vers d'autres écoles", indique Maarten Coertjens, du comité des citoyens locaux 1082/0.

Plusieurs riverains déplorent par ailleurs le manque d'information concernant la fermeture de la rue scolaire. C'est par exemple le cas de Rick Meynen : “Je suis allé à l'école à vélo avec ma fille de 8 ans vendredi. À la clôture, une voiture s'est soudainement dirigée droit vers elle. Heureusement, elle l'a évité. J'ai montré du doigt le panneau de signalisation de l'école, et c’est à ce moment que je me suis rendu compte qu’il était couvert d’ un sac noir. Nous avons alors appris que la rue scolaire avait été du jour au lendemain suspendue."

© D.R.



De son côté, l'échevin de la Mobilité Thibault Wauthier (Ecolo) assure qu'un toutes-boîtes a été distribué vendredi et que l'école était chargée d'avertir les parents. "La fermeture de la rue est temporaire mais nécessaire au regard du flou qui entourait sa gestion. L'encadrement des barrières qui délimitent la rue scolaire n'était pas assuré comme il le fallait. Il semblerait notamment que les bénévoles chargés de leur gestion recevaient beaucoup de pression des automobilistes souhaitant rentrer dans le périmètre et ne se sentaient pas légitimes de refuser des gens."

Les autorités communales entendent ainsi profiter de la fermeture de la rue scolaire pour la réorganiser clairement. "Nous allons mettre tout le monde autour de la table pour que chacun(e) soit d'accord sur les règles. Nous demanderons également un subside à la Région pour pouvoir implémenter plus sereinement le dispositif. En attendant, la police assurera une veille un peu plus soutenue et rappellera à la population, qu'en dehors de la rue scolaire, la rue de l'Eglise est une zone résidentielle à 20 km/h dans laquelle le piéton et le cycliste ont priorité sur la chaussée."