A la frontière des communes de Koekelberg et de Berchem-Sainte-Agathe, le campus Unesco se situe à un carrefour complexe comprenant cinq bras et une ligne de tram. La direction de l'école, qui accueille chaque jour plus de 1 400 élèves de maternelles, primaires et secondaires, et le comité de parents se préoccupent depuis longtemps de la sécurité routières aux abords de l'établissement.

"En tant que parents, nous demandons depuis des années des interventions pour rendre ce carrefour complexe plus sûr et plus lisible. L'un des points les plus dangereux était l’intersection de la rue du Petit-Berchem et l’avenue Josse Goffin, qui provoquait énormément de conflits entre piétons, cyclistes et automobilistes. Berchem a décidé, après concertation avec le comité des parents, de mettre cette rue en sens unique, afin que la voie piétonne et cyclable de l'avenue Goffin ne soit plus bloquée en permanence par les voitures venant de la rue du Petit-Berchem. C'est un grand pas en avant pour la sécurité routière", se réjouit Arne Smeets, membre du comité des parents.

A cette occasion, le bourgmestre Christian Lamouline (CDH) et son échevin de la Mobilité Thibault Wauthier (Ecolo) ont chacun reçu une grande pièce de puzzle peinte par des élèves. "C'est une étape importante mais le puzzle complet est encore loin d'être achevé, explique Julie Vanheuverzwijn, responsable mobilité au sein du comité de parents. Récemment encore, nous avons attiré l'attention sur la situation de la rue scolaire dans l’avenue du Château, via une campagne de ballons colorés. Après deux ans de phase test, la rue scolaire n'est toujours pas aménagée comme elle le devrait."

Le comité de parents invite ainsi la commune de Koekelberg à pérenniser la rue scolaire dans l'avenue du Château. "À terme, nous pensons qu'il serait préférable de fermer complètement à la circulation automobile la voie latérale de l’avenue du Château. Ce serait la meilleure solution et également la plus pratique.”

De son côté, l'échevine de la Mobilité à Koekelberg se réjouit de la collaboration avec Berchem pour les mesures qui ont été prises jusque-là. "On espère augmenter fortement la sécurité routière autour de l'école avec la combinaison de différentes mesures en place maintenant. La pérennisation de la rue scolaire sera discutée au Collège ce mois-ci", précise Marie Bijnens (Ecolo-Groen).