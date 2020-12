Le projet propose un service de livraison de plats à domicile pour ses bénéficiaires via des vélos électriques. Auparavant, ces services étaient externalisés et livrés grâce à des véhicules motorisés. Dorénavant, les plats seront préparés en interne dans la cuisine labellisée GoodFood de la maison de repos du CPAS, avec des critères de haute qualité.

"L’objectif global est d’offrir un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires de la part du CPAS ainsi que des repas adaptés de haute qualité et une oreille attentive en cas de besoin", précise Jean-François Culot, président du CPAS.

Le projet a été construit avec Urbike, la coopérative qui stimule le transfert modal des camionnettes et camions légers vers le vélo, et est en partie subsidié par Bruxelles Environnement.

Pour Martin de Drée, à l'initiative du projet, Goodfood via Goodmove dispose d'un triple avantage. "En passant aux vélos électriques, le CPAS devrait gagner une tonne de CO2 par an. Le CPAS et Urbike ont par ailleurs formé des travailleurs sans emploi pour qu'ils puissent devenir coursiers-livreurs à vélo. Enfin, les repas sont préparés dans une cuisine labellisée Good Food, ce qui permettra aux bénéficiaires d’avoir chaque midi des repas locaux de qualité dans leur assiette."

Le projet démarre en phase-pilote le 21 décembre, et en phase définitive le 1er janvier. Les Berchemois(es) intéressé(e)s et qui rentrent dans les conditions peuvent appeler le 02/4821305 pour s’informer de la démarche à suivre.