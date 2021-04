La Stib procédera prochainement à la rénovation complète de la voirie au niveau de la Dansaertlaan et de la Brusselsstraat, situées à la limite régionale avec la commune de Grand-Bigard.

Ce chantier, divisé en deux phases principales, se déroulera du 19 avril au 23 août 2021 et nécessitera la fermeture complète de la voirie. Une première phase débutera le 19/04 et se poursuivra jusqu’au 5/06/21. La Dansaertlaan sera fermée jusqu’au rond-point non compris. La Brusselsstraat restera néanmoins toujours accessible dans les deux sens de circulation, permettant ainsi aux utilisateurs d’entrer dans et/ou de sortir de la commune. Aucune autre déviation n’est dès lors prévue.

La deuxième phase commencera dès le 5 juin et se terminera le 23 août. Les deux artères ainsi que le rond-point mentionné seront fermés. Une déviation sera mise en place pour les entrées et sorties via l’avenue du Hunderenveld, la chaussée de Zellik et l’avenue Charles-Quint.

Des plans prévoyant notamment les déviations sont accessibles sur le site de la commune de Berchem.